أول تعليق من طارق العريان حول انفصاله من أصالة رسميًا

أعلن المخرج المصري طارق العريان، انفصاله رسميًا من الفنانة السورية أصالة نصري، بنشره صورة تجمعهما معًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، في أول رد فعل منه بعد إعلان أصالة أولاً.

وعلّق العريان على نبأ انفصاله من أصالة، بنشره منشور باللغة الإنجليزية، قائلا: "للأسف وصلنا لنهاية قصتنا، ساظل أحترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للأبد.. أم أولادي".

وكانت شائعات كثيرة قد انتشرت مؤخراً حول الثنائي، حيث زعمت بعض التقارير الإعلامية أن أصالة اكتشفت علاقة طارق العريان بممثلة شابة، ما جعلها تصر على الانفصال منه، والتزم الطرفان الصمت تارة، والنفي تارة أخرى، حتى خرجت أصالة عن صمتها، لتؤكد طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وكتبت أصالة منشور عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“، قالت فيه: ”بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل؛ حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي“.

وتصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: