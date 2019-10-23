أول تعليق من ماجدة الرومي على المظاهرات والاحتجاجات في لبنان

بعد مرور أكثر من أسبوع على مظاهرات لبنان وتواجد كثيف للشعب في الميادين والشوارع، انضم الوسط الفني اللبناني إلى الاحتجاجات الشعبية وظهر العديد من الفنانين والممثلين وسط الحشود يطالبون بحقوقهم أيضًا.

وكان الجمهور اللبناني قد تساءل عن سبب تأخر تضامن الفنانة ماجدة الرومي مع المظاهرات المستمرة في لبنان، على الرغم أن عدد كبير من النجوم قد انضم للناس الموجودة في الشارع، وبالفعل حرصت الرومي على الرد على كل استفسارات محبيها ونشرت رأيها عبر حسابها على موقع تويتر.

وجاء في تغريدة الفنانة ماجدة الرومي: "رأي الشعب من رأي الله..واللي بيخاف الله بياخد برأي الشعب اليوم..قال كلمة وكلمته لازم نحترمها..تحية لشعب لبنان..بيوم الكرامة والحرية 21 أكتوبر 2019".

رأي الشعب من رأي الله ...

...واللي بيخاف الله بياخد برأي الشعب اليوم ...

قال كلمته ..

وكلمته لازم نحترمها ...

تحية لشعب لبنان ...

بيوم الكرامة والحرية ..🇱🇧🇱🇧🇱🇧#ماجدة_الرومي

٢١اكتوبر٢٠١٩ pic.twitter.com/v2cs0jAGwW — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

والجدير بالذكر، أن الشعب يواصل التظاهر لليوم السابع على التوالي في لبنان، وذلك بسبب تردّي الأوضاع المعيشية هناك وفرض ضرائب كثيرة في الآونة الأخيرة، لذا قرر الشعب التغيير ومحاسبة كل فاسد كان سببًا في تدهور الاقتصاد وزيادة البطالة والفقر.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: