أول تعليق من منى فاروق بعد إخلاء سبيلها في قضية "فيديوهات خالد يوسف الإباحية"

بعد حبسها لمدة طويلة على خلفية تورطها في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية"، وإخلاء سبيلها مؤخرًا، قررت الفنانة المصرية منى فاروق أن تخرج للعلن من جديد وقامت بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك وتحدثت من خلاله للجمهور.

وفي أول تعليق لها بعد الإفراج عنها، نشرت منى فاروق مقطع عبر حسابها على فيسبوك، وقالت فيه: "أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية"..وأضافت: "أنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسؤول عنها وكل سنة وأنتم طيبين".

يشار إلى منى فاروق وزميلتها شيماء الحاج تورطتا في الظهور من خلال مقاطع إباحية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، وتم اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وبخدش الحياء العام، وبعد التحقيقات قررت المحكمة إخلاء سبيلهما بكفالة 100 ألف جنيه.

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