كيف ردت أصالة على من روّج شائعة مرضها ودخولها للمستشفى؟ (صورة)

حالها كحال باقي المشاهير، لم تسلم الفنانة السورية أصالة من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت منذ بداية الأسبوع الحالي أنباء مختلفة إحداها كانت أنها توفيت، والأخرى أنها تدهورت حالتها الصحية ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

وبعد أن أثارت هذه الأخبار قلق الجمهور والمحبين، سارعت الفنانة أصالة لنفي كل ما جاء من تلك الشائعات حول وفاتها ومرضها، وطمأنت محبيها من خلال صورة خاصة بها قامت بمشاركتها عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها: " أنا موجودة بينكم وما فيني إلا الخير.. شكرا لكل من اهتم فيني وقلق".

وتابعت حديثها: "وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة.. الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية"

يشار إلى أن أصالة شاركت مؤخرًا في إحياء حفل غنائي في مدينة الباحة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن موسم حفلات صيف الباحة 2019، وشاركها في الغناء في ذلك اليوم الفنان عبادي الجوهر.

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