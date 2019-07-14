من أحمد عز لـ نادين نجيم.. "تحدي العمر" يشعل المنافسة بين نجوم الفن (صور)

بعد ساعات من إطلاقه على موقع التواصل الاجتماعي، شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في "تحدي العمر"، والذي يقوم على استخدام تطبيق يغير ملامح الوجه، ويخلق شكلًا متخيلًا للصورة التي سيصبح عليها الإنسان بعد مرور عشرات السنوات.

وكان النجوم حريصين على المشاركة في التحديات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تحدي غطاء الزجاجة" الذي حظى بمتابعة كبيرة وواسعة من قبل المشاهير حول العالم، وقبلها تحدي "رقصة كيكي"، وغيرها.

في التقرير التالي نرصد أبرز النجوم وتعليقاتهم بعد المشاركة في "تحدي العمر".

أحمد عز



في البداية خاض الفنان أحمد عز تجربة "تحدي العمر" ونشر صورة تخيلية وهو في سن الـ80، بعد خضوعه للتحدي عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام" وعلق: "جدو عز".

أحمد زاهر



كما خاض الفنان أحمد زاهر، أيضا التجربة، ونشر صورة تخيلية بعد خضوعه للتحدي عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام" وعلق عليها: "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام".

ريم البارودي



أما الفنانة ريم البارودي فاكتفت في تعليقها على الصورة التي تبدو فيها بعمر أكبر من 70 عامًا، ونشرتها على "إنستغرام" بكتابة "هاشتاج": "قد التحدي".

بلقيس



ونشرت المطربة بلقيس صورتها على "إنستغرام"، معلقة "شكلي المحتمل في الـ٧٠ أو ٨٠ إذا أمد الله بعمري إن شاء الله.. أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروسًا وعبرا علمتها لأحفادها.. بالمناسبة الصورة مطابقة ١٠٠٪ شكليا لجدتي من والدي الزهراء رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها".

نادين نجيم



وأيضًا انضمت نادين نسيب نجيم للتحدي، ونشرت عبر "إنستغرام"، صورتها في عمر الثمانين، معلقة "على عمر ٨٠ يمكن ما بعرف أهم شي الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط وما أذيت حدا بس شو رأيكم؟، حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل أنت أو لا أحد".

وعلقت على صورتها الفنانة بلقيس "بتجنني متل القمر ونيال أحفادك"، وكتبت لها الفنانة دنيا عبدالعزيز "كإنك جورجينا رزق قمر يا حبيبتي".

رامي جمال



ولكن المطرب رامي جمال اختار المشاركة في التحدي بأكثر من صورة، معلقًا على "إنستغرام": "أنا لما بقول ألبومي قريبا الناس بتبقي عارفه إنو هيبقي بعد ١٠٠ سنة.. قريبًا بوستر ألبومي القادم".

ظافر عابدين



نشر الفنان ظافر عابدين صورة، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق: "انظر إلىّ في المستقبل".

ساموزين



ونشر المطرب اللبناني ساموزين صورة عبر "إنستغرام"، يخوض بها تحدي العمر.

نجلاء بدر



كذلك الفنانة نجلاء بدر، شاركت على طريقتها الخاصة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بوضع صورتين لها واحدة تظهر فيها بعمر أقل من 10 سنوات، والثانية وهي في عمر متقدم، معلقة "أنا وحفيدتي وجدتي".

ساندي



أما الفنانة ساندي، فكتبت في تعليقها على الصورة التي لاقت إعجاب جمهورها على "إنستغرام": "يا تري وأنا في السن ده (راين) هيسأل عليا هيفتكرني أصلًا، هيستحمل كلامي الكتير معاه من كتر ما أنا ساكتة عشان لوحدي يا تري إنتو كمان هتفتكروني؟ ولا لما اموت محدش هيمشي في جنازتي عشان نجمي اطفى، آسفة نكدت عليكم بس الناس اللي في السن ده إحنا مقصرين معاهم أوي وأولهم أهالينا".

آسر ياسين



ونشر الفنان أسر ياسين صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، أظهرت ملامحة في عمر الشيخوخة.

صابرين



كما شاركت الفنانة صابرين في تحدي العمر بنشر صورة لها، عبر حسابها بموقع "تويتر": "النهاردة تميت 80 سنة وأنا طيبة".

ديانا هشام



وأبدت الممثلة الشابة ديانا هشام إعجابها بشكلها في سن السبعين، وكتبت عبر "إنستغرام": "عجوزة قمر أوي".

إدوارد



فيما علق الفنان إدوارد على صورته، التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "لا حاجة للشرح".

كما حرص نجوم آخرين على خوض التحدي منهم الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، الفنان أحمد كرارة، الفنانة منة فضالي، الفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان عابد عناني، الفنان أحمد فهمي، الفنان محمود متولي.

وحرص نجوم آخرون على المشاركة في التحدي ونشر صورهم مصحوبة بتعليقات طريفة، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بصورة كبيرة.

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