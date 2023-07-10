أول ظهور لـ جيمي فوكس بعد شائعات إصابته بالشلل والعمى

أثار النجم الأمريكي جيمي فوكس قلق متابعيه بشان حالته الصحية التي لم يكشف أي تفاصيل عنها، إلَّا أنه أطلَّ في ظهور له بحالة معنوية مرتفعة.

أول ظهور لـ جيمي فوكس

في التفاصيل، شارك موقع "تي إم زي" الإخباري مقطع فيديو لجيمي فوكس على متن يخت فاخر رفقة صديقين آخرين أثناء استمتاعهم بنزهة في نهر شيكاغو.

وابتسم فوكس لعدسات الكاميرا بينما رفع أصابعه بعلامة النصر، واختار إطلالة كاجوال سوداء مؤلفة من تيشيرت وبنطال، فيما غطى عينيه بنظارات شمسية.



شائعات تدهور صحة جيمي فوكس

ويأتي ظهور جيمي فوكس بعد انتشار أنباء حول تدهور الحالة الصحيّة للنجم الهوليوودي، حيث أشارت العديد من الصحف العالمية أن الوضع الصحي للفنان العالمي سيء جدًا بالرغم أنه كان قد خرج من المستشفى.

وادعى أحد الصحفيين أن جيمي أصيب بالشلل والعمى الجزئي تعرضه لجلطة دماغيّة مفاجئة.



ولفت إلى أن معاناة النجم جاءت كنتيجة لأخذه لقاح فيروس كورونا، إذ كان رافضًا في البداية أخده، لكن بعد تعرضه للضغوط من قبل صناع فيلمه الجديد Back in Action، انصاع للأمر الواقع.

وتاتي هذه التصريحات نتيجة زيادة حالات الوفيات بسبب الجلطات وتدهور الوضع الصحي للعديد بعد فرض لقاح فيروس كورونا.