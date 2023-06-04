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تدهور حالة جيمي فوكس الصحية.. أصيب بالشلل والعمى

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 08:18
جيمي فوكس
جيمي فوكس

أفادت تقارير صحفية انباء عن تدهور الحالة الصحيّة للنجم الهوليوودي العالمي "جيمي فوكس"، حيث أشارت العديد من الصحف العالمية أن الوضع الصحي للفنان العالمي سيء جدًا بالرغم أنه كان قد خرج من المستشفى.

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تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بـ جيمي فوكس
 

نُقل الفنان العالمي إلى العناية المركزة وادخل المستشفى في الفترة الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية بشكل سريع، وطلب أسرته من الجمهور الدعاء له.

وبعد استئنافه تصوير أحد أفلامه ومحاولته العودة الى حياته الطبيعية، أصيب النجم العالمي بالشلل والعمى الجزئي تعرضه لجلطة دماغيّة مفاجئة.
 

وقالت بعض الصفحات إن الوضع الصحي للفنان العالمي سيء جدًا، فيما لم يتم تأكيد الخبر من عائلته بشكل رسمي، وسط حالة قلق مسيطرة على جمهوره الواسع.

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أنباء تدهّور صحة جيمي فوكس بسبب لقاح كورونا
 

وتناقلت العديد من الصفحات والتقارير في وقت سابق، إن ما تعرض له الفنان العالمي هو نتيحة لقاح فيروس كورونا الذي أثر على العالم قبل ما يقارب السنتين.

وتاتي هذه التصريحات نتيجة زيادة حالات الوفيات بسبب الجلطات وتدهور الوضع الصحي للعديد بعد فرض لقاح فيروس كورونا.

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