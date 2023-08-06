أول ظهور لـ شيرين عبدالوهاب بعد الانتحار.. ومفسرة أحلام تنبأت بالحادثة قبل عام

انتشرت أخبار تفيد إقدام الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على الانتحار عبر تناول جرعة زائدة من الأدوية، إذ أشيع أنها تناولت 12 قرصًا من زانكس.

انتحار شيرين عبدالوهاب

ونشر الصحفي هاني أعزب عبر صفحته في "فيسبوك": "ألف مليون سلامة للمطربة شيرين عبدالوهاب.. المرة دي قدر ولطف وجت سليمة وخلي بالك المرة الجاية قد تصيب وافتكري الناس قالولك إيه قبل كده".

ثم عاد لمشاركة منشور قديم له كان قد حذر فيه من إقدام شيرين على الإنتحار، إذ تضمن رؤية لمفسرة الأحلام أسماء بدوي قالت فيه أن شيرين ستقدم على الإنتحار باستخدام حبوب.

وعلَّق: "نشرت الرؤيا دى كانت من سنة وأكتر تقريباً ومفسرة الأحلام الشهيرة أسماء بدوى بعتت رسالة تحذيرية ".

أول ظهور لـ شيرين عبدالوهاب بعد شائعة الانتحار

وعقب الأخبار المتداولة، انتشر مقطع فيديو لشيرين رفقة زوجها حسام حبيب وابنتيها هنا ومريم أثناء قضائهما وقتًا ممتعًا في الساحل الشمالي، إذ بدت الفنانة بروح معنوية عالية أثناء تصفحها الهاتف، وذلك نفيًا للشائعات.

وكان الفيديو بمثابة رد على الشائعات المتداولة، وتأكيدًا على أنها في حالة صحية جيدة ليس كما يُشاع حولها.

شيرين عبدالوهاب تصدر بيانًا لنفي انتحارها

من جهتها، أصدرت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها في "تويتر" بياناً جاء فيه: "بيان إعلامي. تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية"

كما نفى حسام ما أشيع، معلقًا: "والله عيب جدًا الكلام ده".



