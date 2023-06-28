شيرين عبدالوهاب تشوق جمهورها لجديدها..وتطل بفستان أبيض!

بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي، أطلَّت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على جمهورها من داخل استديو التسجيل استعدادًا لإطلاق جديدها كما وعدَّت جمهورها سابقًا.

شيرين عبدالوهاب من داخل استديو التسجيل

وشارك الموزع الموسيقي النابلسي صورة تجمعه بشيرين من داخل استديو التسجيل؛ لإثارة حماس محبيها لعمل جديد سيطرح قريبًا، حيث كتب: "صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب".

وظهرت شيرين في الصورة مرتديةً فستانًا صيفيًا أبيض بأكمام متوسطة الطول فضفاض، فيما أسدلت شعرها القصير على جانبي وجهها، ولم تضع أي مستحضرات تجميل بل ظهرت بشكل ملامحها الطبيعية.





وفي وقت شابق، كشفت الفنانة عن استعدادها لطرح أربع أغنيات من ألبومها الجديد بعد الصلح الذي وقع بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ ثالت في لقاء لها مع أحد البرامج: "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".

