  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. شيرين عبدالوهاب تشوق جمهورها لجديدها..وتطل بفستان أبيض!

شيرين عبدالوهاب تشوق جمهورها لجديدها..وتطل بفستان أبيض!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 28 حزيران / يونيو 2023 - 03:40
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي، أطلَّت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على جمهورها من داخل استديو التسجيل استعدادًا لإطلاق جديدها كما وعدَّت جمهورها سابقًا.

اقرأ ايضاًشيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بأجواء رومانسيةشيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بأجواء رومانسية

شيرين عبدالوهاب من داخل استديو التسجيل

وشارك الموزع الموسيقي النابلسي صورة تجمعه بشيرين من داخل استديو التسجيل؛ لإثارة حماس محبيها لعمل جديد سيطرح قريبًا، حيث كتب: "صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب".

وظهرت شيرين في الصورة مرتديةً فستانًا صيفيًا أبيض بأكمام متوسطة الطول فضفاض، فيما أسدلت شعرها القصير على جانبي وجهها، ولم تضع أي مستحضرات تجميل بل ظهرت بشكل ملامحها الطبيعية.

شيرين عبدالوهاب
 

اقرأ ايضاًشيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بأجواء رومانسيةابنة أصالة تعيد خلاف أنغام وشيرين: والدتي أحق بلقب "صوت مصر"

وفي وقت شابق، كشفت الفنانة عن استعدادها لطرح أربع أغنيات من ألبومها الجديد بعد الصلح الذي وقع بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ ثالت في لقاء لها مع أحد البرامج: "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".
 

كلمات دالة:شيرين عبدالوهاب

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...