أول ظهور لـ شيرين وجدي بعد سنوات في حفل زفاف ابنتها.. ووصلة رقص لـ روبي!

أحيا الفنان المصري "تامر حسني" أمس حفل زفاف ابنة الفنانة المصرية "شيرين وجدي" والمذيع "مدحت شلبي".

الحفل الذي أقيم في واحد من أفخم فنادق القاهرة شَهِد حضور إعلامي وشخصيات عامة كثيرة من بينهم الفنانة المصرية "روبي" التي أبدت فرحتها بوصلة رقص إلى جانب تامر حسني والعرسان "نهلة وعمر".

صُور الفنانة المصرية المعتزلة "شيرين وجدي" لاقت انتشارًا كبيرًا خاصةً أنها مبتعدة عن الفن منذ سنوات عديدة وظهورها الإعلامي يكاد يكون معدوم.

الفنانة شيرين تألقت بفستان أحمر طويل من دون أكتاف، واكتفت بتسريحة شعر بسيطة، إلا أن ما لفت الجمهور هو شكل شيرين الذي لم يتغير أبداً ومن الواضح أنها لم تخضع لعمليات تجميل في الوجه.

شيرين لم تكتفي فقط بدورها كأم في حفل إبنتها، بل قدمت واحدة من أشهر أغانيها والتي تحمل إسم "لو بنا إيه" وأهدتها لـ نهلة.

يذكر أن شيرين من مواليد 1967، وقدمت عدة ألبومات قبل إبتعادها عن الفن من بينها "كل ده، لو بينا إيه، ولا ليلة" وغيرها.

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