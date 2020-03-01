لؤلؤة ابنة أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها..هل تشبه والدتها؟

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو جديد ظهرت فيه ابنتها "لؤلوة" أثناء مرافقتها لوالدها خلال مشاركته في أحد السباقات الخاصة بالسيارات، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

واستطاعت لؤلؤة أن تستحوذ على اهتمام الجمهور في أحدث ظهور لها، وذلك بعد أن أعربت عن رغبتها أمام الصحافة بأنها تخطط مستقبلًا أن تصبح رائدة في مجال الرياضة كما هو الحال بالنسبة لوالدها، وأكدت في ذات السياق أنها سعيدة جدًا بمناسبة فوز والدها في المسابقة التي شارك فيها.

من جهتها، علقت الملكة أحلام على الفيديو الخاص بابنتها والذي شاركته مع جمهورها وقالت: "ماشاء الله بنتي لولو تشارك أبوها الفوز بالمركز الأول..مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الأول فخورة فيك".

كما نشرت أحلام فيديو آخر للحظة تسلم الهاجري كأس الفوز بمشاركة ابنته وعلقت: "تستاهل الناموس والمركز الأول صنع لك حبيبي ألف مبروك المركز الأول ولولو توجت أبوها اليوم بعد غياب سنوات والعودة".

من جهة أخرى، أكدت أحلام شعورها بالفخر تجاه مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون مؤخرًا، وأشارت إلى روعة التنظيم ووجهت الشكر إلى كل القائمين على هذا المهرجان الذين حرصوا على تقديم أبهى صورة عن الإمارات للعالم أجمع.

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