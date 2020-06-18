أول ظهور لمحمد هنيدي بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب (صورة)

أطل الفنان المصري والكوميدي محمد هنيدي على جمهوره المتابع له على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ظهور له بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية وتركيب دعامات للقلب .

وظهر هنيدي في أول صورة له بعد العملية برفقة الفنانة منة شلبي، حيث التقطت الصورة ضمن كواليس تصويرهما لأحدث أفلامهما "النمس والإنس"، وأعرب الجمهور من خلال التعليقات عن حماسهم لمشاهدة آخر الأعمال الكوميدية للنجم هنيدي وذلك بعد عرض آخر فيلم له في 2017 وهو فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد".

وفيلم "النمس والإنس" من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، وعدد من النجوم الآخرين المتوقع انضمامهم الفترة القادمة والتوقيع معهم على الفيلم، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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