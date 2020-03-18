أول فنانة عربية تصاب بـ فيروس كورونا..وأعراض الإصابة تثير رٌعب الجمهور!فيديو!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إصابة الفنانة البحرينية "هند البحرينية" بفيروس كورونا.

إعلان هند للمرض جاء بفيديو من داخل المستشفى المحجورة داخله، إذ أكدت أن نتيجة الإختبار الذي أجرته بعد عودتها من السفر كانت إيجابية على الرغم من أنها لا تملك العوارض المعروفة مثل "الحرارة العالية، السعال، وغيرها".

هند أكدت أنها بصحة جيدة وأنها لا تتلقى أي علاج حالياً وتشارك يومياتها بشكل طبيعي عبر حسابها في إنستجرام من داخل المستشفى.

الجمهور بدوره تمنى لها الشفاء العاجل، وأصيب البعض بالهلع لأن الأعراض لم تظهر عليها مما يعني أن الشخص من الممكن أن يحمل المرض دون أي دلالات أو علامات على ذلك!

من جهة أخرى، هاجمت هند أحد رواد السوشال ميديا الذي علق على شكلها بالفيديو وهي تعلن مرضها بـ "وع كلك براطم" وعلقت على الموضوع "براطمي أصليين...الناس تدفع عشان تحصلها"...

كما تحدثت عن المعاملة الخاصة التي تتلقاها في المستشفى والإهتمام من الجهات المسؤولة.

للمزيد من قسم الترفيه:

الموت يفجع الممثلة المصرية بوسي.. وهل كورونا السبب؟!

عبادي الجوهر ينفعل بسبب تصرّف من أحد متابعيه ويلجأ للبلوك!

متابعة تقول للفنانة صبا مبارك "استري نفسك" فكيف كان الرد؟ (صورة)