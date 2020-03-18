الموت يفجع الممثلة المصرية بوسي..وهل فيروس كورونا هو السبب!

فارقت الشقيقة الكبرى للمثلتين المصريتين "بوسي ونورا" المدعوة هدى، الحياة يوم أمس الثلاثاء وعلى الأغلب بعد صراع مع المرض وليس كما كانت قد قالت بعض الشائعات أنه بسبب الكورونا.

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يذكر أن الممثلة المصرية بوسي كانت قد شاركت الموسم الرمضاني السابق 2019 في مسلسل "البرنسيسة بيسة" من بطولة النجمة مي عز الدين، أحمد حلاوة، سليمان عيد ونخبة من النجوم، وقد حقق المسلسل أصداء كبيرة في مصر والوطن العربي.

حياة بوسي كانت تحت الأضواء وليس بسبب شهرتها فقط، وإنما بسبب زواجها من الراحل نور الشريف التي كانت علاقتهما بين الحب والخلاف، وعلى الرغم من أنهما انفصلا لفترة إلا أن نور الشريف عاد إليها قبل أن يرحل عن الدنيا ليقضي آخر أيامه معها.

أما شقيقتها نورا فقد باءت زيجاتها السابقة بالفشل، لتعتزل بعدها وتبتعد عن الأضواء ويقتصر ظهورها فقط في المناسبات وكان آخرها في عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي في نوفمبر الماضي.



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