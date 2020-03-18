متابعة تقول للفنانة صبا مبارك "استري نفسك" فكيف كان الرد؟ (صورة)

من باب التأثير الإيجابي وتفعيلًا لدور الفن والفنانين خاصة في الأزمات الصعبة كالتي يمر بها العالم حاليًا وهو انتشار فيروس كورونا، قررت الفنانة الأردنية أن تضع اسمها في القائمة كأحد الداعمين وحرصت على بث روح التفاؤل بين متابعيها من خلال صورة لها وتعليق.

ونشرت النجمة صبا مبارك صورة لها وتركت عليها تعليقًا قالت فيه: "يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي..بحبكم وديرو بالكم على حالكم".

وعلى الرغم أن المتابعين تفاعلوا بشكل لافت وإيجابي أيضًا مع رسالة صبا مبارك لهم، إلّا أن هناك متابعة استغلت الفرصة لتوجه انتقادًا ونصيحة في ذات الوقت للفنانة الأردنية حيث قالت لها: "أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة والآخرة خير لك من الأولى".

ولكن الرد من صبا مبارك جاء سريعًا، وكان يحمل في طياته معنى واحد فقط وهو أنها لا تفضل أن يتدخل أحد في خصوصياتها وحياتها فردت على المتابعة قائلة: "يختي حطي كمامة وغسلي ايديكي منيح وإتيسري!".

الجدير بالذكر أن الفنانة الأردنية صبا مبارك من آخر أعمالها هو مسلسل "عبور" الذي تم عرضه خلال سباق رمضان 2019، وشاركها في البطولة كل من سامر إسماعيل، منصور الفيلي، رنا جمول، لين غرة، خالد الطريفي وغيرهم.

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