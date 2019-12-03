أول قبلة بين "نادين الراسي" وحبيبها..فيديو!

بعدما أعلنت الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" أمس أنها على علاقة جدية بشاب من خارج الوسط الفني عادت وشاركت فيديو لهما معاً.

نشرت نادين الفيديو عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، إذ أظهر حبيب الفنانة وهو يقبلها على خدها وهما في أحد المولات التجارية في لبنان لشراء الهدايا الخاصة بعيد الكريسماس. ويعتبر هذا الفيديو الظهور الأول لحبيب نادين بعد علاقة غير معروف منذ متى بدأت أو كيف.

ردات الفعل من رواد السوشال ميديا على الفيديو كانت متفاوتة بين مشجع ومستغرب، ويعود السبب إلى فرق العمر الواضح بين الثنائي، إذ ما دائماً ما يشكل فرق العمر موضوعاً حساساً في العلاقات الغرامية.

من جهة أخرى، خمن البعض أن نادين لم ترتبط بالشاب، إذ ظهرت في الفيديو من دون خاتم الخطوبة الذي كانت قد شاركت صورته سابقاً عبر حسابها، إلا أنها شاركت منشورات أظهرت تلقيها التهنئة بمناسبة الخطوبة، مما يؤكد أنها في علاقة جدية ورسمية.

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