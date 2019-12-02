نقابة الموسيقيين في مصر تعلّق على أزمة شيرين في السعودية: "طلبنا منها الغناء فقط"!

تفاقمت المشكلة التي وقعت فيها شيرين في السعودية ووصلت إلى نقابة الموسيقيين في مصر، وذلك عقب ردها على هاشتاج "اخرسي يا شيرين" بعد حفلها في موسم الرياض، واصفة خلال وقوفها على المسرح من انتقد تأييدها لطاعة الرجل بأنهن "عوانس"، وتابعت: " انا مش عارفة ايه الي يزعل في كلامي..أكيد دول شوية عوانس".

وقال المتحدث باسم النقابة، طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، مساء السبت الماضي، إن الجميع في مصر والوطن العربي يتفقون على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها شيرين وصوتها النادر والقوي، وأضاف: "إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لنا شيرين".

وتابع: "لن نقف لها بالمرصاد، لكن لو هناك أي تجاوز سنقف بالتأكيد ونتخذ موقف، ما يحدث حاليا هو أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على النجوم بطريقة غير طبيعية، وأصبح من يعلقون وينشرون على مواقع التواصل غير متخصصين، فمن الممكن أن يصدروا أحكاما خاطئة، ونجد موضوع كبير من لا موضوع".

وأكد مرتضى خلال حديثه أنه تم التواصل مع شيرين في أكثر من مناسبة من قبل نقابة الموسيقيين المصرية وطُلب منها عدم التحدث خلال حفلاتها والاكتفاء بالغناء والتفاعل مع الجمهور، والابتعاد عن الشؤون العامة والسياسية وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: