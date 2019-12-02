عفاف شعيب تعلّق على سهير رمزي، شهيرة وحلا شيحة عقب خلعهن الحجاب..شاهدوا ماذا قالت!

أبدت الفنانة المصرية عفاف شعيب حزنها واستغرابها في ذات الوقت بعد أن قرر كل من سهير رمزي، شهيرة وحلا شيحة التخلي عن الجحاب بعد مرور سنوات طويلة على ارتدائهن له، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "تحيا الستات".

واستهلت شعيب كلامها بالحديث عن سهير رمزي وشهيرة في البداية، وأكدت أنها شعرت بالحزن بعد أن علمت بأنهما تخليتا عن الحجاب، وعلقت قائلة: "الاتنين بقالهم 27 سنة محجبات، ليه بتقلعوه دلوقتي؟ كنتوا كملتوا..أكيد في حد وسوس لهم..ولو كانوا خلعوا الحجاب من 10 سنين ماشي..لكن دلوقتي وبهذا السن ليه؟!".

وتابعت عفاف شعيب حديثها في نفس السياق، وانتقلت إلى موضوع حلا شيحة التي أثارت جدلًا عندما خلعت حجابها وعادت للفن، وقالت: "طب لبستيه ليه؟ هل أنت مقتنعة ولا لأ، ولا منظر ولا إرضاء لعريس جديد وقال لك اتحجبي..يا تلبسيه وانت مقتنعة يا ماتلبسيهوش..ماشي خلعت الحجاب بس تلتزم باللبس بتاعها..التزمي بحدود معينة..ما ينفعش اقلع مرة واحدة".

وبالفعل، كان خبر خلع الحجاب لكل من سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة قد أثار جدلًا كبيرًا، إلى جانب العديد من التعليقات التي انهالت عليهن وانتقدت قرارهن فيما يخص الحجاب، وبقي هذا الأمر صادمًا لكثير من الأشخاص الذين يتابعونهن حتى هذه اللحظة.

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