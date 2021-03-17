إبراهيم الحربي يثير الجدل بأول تسجيل صوتي له بعد دخوله المستشفى!

ما يزال الجمهور العربي وخاصةً الخليجي يعيش حالة قلق كبيرة على الوضع الصحي للممثل السعودي إبراهيم الحربي بعد تداول أخبار عن دخوله وحدة العناية المركزة لإصابته بفيروس "كورونا" المُستجد.

وكان نجل الممثل قد أكد أنه في حالة صحية جيدة ولم يدخل العناية المركزة كما كان متداول، ومنذ ساعات قليلة تم تداول تسجيل صوتي من داخل المستشفى لـ إبراهيم وهو يشكر كل من يسأل عن حالته ويؤكد أنه بصحة جيدة وسبب وجوده في المستشفى هو صعوبة في التنفس لا أكثر ولا أقل.

لكن التسجيل الصوتي أثار رعب الجمهور لأنه بالكاد كان يستطيع الكلام من دون أن تنقطع أنفاسه، وعلق الجمهور أنه بالفعل وضعه غير مستقر لكنهم يحاولون أن يخفوا الأمر حاليًا.

يذكر أن خبر إصابة الحربي كان قد شكل صدمة عند جمهوره ومتابعيه الذين تمنوا له الشفاء، وفي مقدمتهم الإعلامية الكويتية مي العيدان التي شاركت صُورًا لـ إبراهيم بشكل مستمر وتطلب من الجمهور أن يتوجهوا له بالدعاء.

وكان زميل إبراهيم، الممثل الكويتي داوود حسين، قد أوضح سابقًا أن الحربي بصحة جيدة، وأن الأخبار المتداولة حول دخوله العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي غير صحيحة.

نبذة عن الممثل ابراهيم الحربي

ولد وعاش في منطقة الشامية، تعلم في مدرسة المأمون الابتدائية وتوقف عن التعلّم لمدة عام انتقل خلاله إلى السعودية، لكنه سرعان ما عاد إلى الكويت وانتقل إلى منطقة الفروانية وأكمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدرسة عمار بن ياسر.

وفي عام 1971 التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية وسرعان ماوصل إلى أدوار البطولة، التحق عام 1979 بفرقة المسرح الشعبي، وكانت انطلاقته الحقيقية مع شركة سكوب سنتر الذي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد الذي قدم معها العديد من المسلسلات بالفترة من 2002 إلى 2007، يمتلك شركة إنتاج خليجية اسمها الولي ولديها فرعان بالكويت والسعودية وهي شركة لتبني الموهوبين.

أما عن حياته العاطفية فهو متزوج وله خمسة أبناء أكبرهم يوسف، أحمد، جمال، خالد، وسن.

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