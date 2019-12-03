إصابة الفنان خالد سامي بالفشل الكلوي..وتوجهيات من الديوان الملكي لعلاجه في الخارج (تفاصيل)

حالة صحية صعبة يمر فيها الفنان السعودي خالد سامي منذ فترة طويلة، وبين الحين والآخر تتدهور حالته الصحية أكثر فأكثر، حيث كشفت زوجته مؤخرًا أنه مصاب بفشل كلوي نتيجة تطور إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، صرحت زوجة الفنان خالد سامي قائلة أن الديوان الملكي في السعودية تدخل في الأمر وأمر بتوجيهات لعلاجه في الخارج، وتابعت: "الديوان الملكي أعلن مساهمته بعلاج الفنان خالد سامي في الصين، وذلك ردًا على الطلب الذي تم تقديمه قبل 10 أيام بشأن مرضه".

وأضافت أن زوجها الفنان حاليًا يتلقى الرعاية الطبية في مستشفيات المملكة العربية السعودية ويخضع لجلسات غسيل الكلى، إلّا أنه بحاجة ماسة لعملية زراعة كلى في الصين بحسب التقارير الطبية والفحوصات التي أجريت له.

والجدير ذكره أنه لا يوجد متبرع حتى الآن للبدء بإجراءات عملية زراعة الكلى للفنان خالد سامي، على الرغم أن ابنته كانت ترغب في التبرع بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم توافقها معه.

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