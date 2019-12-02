تامر حسني في طريقه إلى موسوعة جينيس وجائزة أفضل فنان مؤثر في العالم

تواجد الفنان المصري تامر حسني ضمن الأسماء المرشحة للحصول على جائزة أفضل فنان مؤثر في العالم من قبل "جينيس ريكود"، وذلك في الاحتفالية المقرر إقامتها في الـ6 من الشهر الجاري في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان نجم الجيل تامر حسني قد كشف عن هذه الأخبار الجديدة من خلال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، موضحًا أنه تلقى دعوة رسمية لحضور احتفالية خاصة في أبو ظبي سيتواجد فيها حكام "جينيس ريكورد" لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته كونه أشمل فنان في العالم ولأنه الوحيد عالميًا الذي غنى، ومثل، وكتب، ولحن، وألف قصصًا لأفلامه، وأنتج وأخرج أيضًا.

و هنأت شركة "روتانا" الفنان المصري تامر حسني على هذا الترشح، وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل التوفيق والدعم لنجم الجيل تامر حسني لترشحه لأهم الجوائز العالمية (غينيس ريكورد) كأفضل فنان مؤثر بالعالم المقررة إقامتها يوم 6 ديسمبر في أبو ظبي".

جدير بالذكر أن تامر حسني تصدر أعلى الإيرادات في السينما المصرية في موسم عيد الأضحى العام الماضي من خلال فيلم "البدلة"، ومن المقرر أن يتم عرض أحدث أفلامه قريبًا وهو فيلم " الفلوس" الذي يشارك فيه خالد الصاوي وزينة ويخرجه سعيد الماروق.

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