تامر حسني في طريقه إلى موسوعة جينيس وجائزة أفضل فنان مؤثر في العالم

بشكر إدارة مارينا مول أبو ظبي على الدعوه الكريمه لجمهوري المحترم و رؤيتهم الخاصه بمشواري الفني و الإنساني و بشكر كل من يدعمني من محبيني ومتابعيني أو غير متابعيني عارف إنه صعب جداً ان محبيني اللي أثرت فيهم من مختلف بلاد العالم ان كُلهم ظروفهم تسمح إنهم يقدروا يسافروا في اليوم دا لأبو ظبي بس متأكد أن كتير هيحاولوا و بشكر اللي هيجي واللي مش هيقدر يجي و بشكر جمهور أبو ظبي و كل الإمارات على إهتمامهم بالحدث من خلال حملاتهم الداعمه اللي شايفها في كل مكان و بشكر كل من يدعمني في بلدي مصر الحبيبه و أي بلد عربي و عرب المهجر و جمهوري الأجنبي و لو حتى من خلال بوست صغير ،، بإذن الله لو تمت فرحتنا هيكون دخولي جينيس ريكورد هو إنتصار تاريخي لكل مصري و عربي لإني صناعه مصريه عربيه و فرحتي الكبرى إني أدخل التاريخ العالمي بالقيمه الفنيه التأثيريه و ليست العدديه لإن الفن قوته في التأثير المجتمعي و الأجمل انه تأثير في المجتمعات العربيه و كمان اني أحصل عليها في هذا العُمر ليه معنى كبير أوي أوي فوق ما تتصوروا يا جماعه مجرد ترشيحي بس دي حاجه كبيره أوي إنها جايه من قلوب الشعوب العربيه لتامر و الله دا مكسب كبير ليا و فوزي بجائزة أشمل فنان في العالم بالتأكيد تفرحني أيضاً و لكن يسعدني اكثر لو ربنا كرمني و تحقق حلمي بهذا اللقب أللي عشت من أجله و يعلم ربنا عشته بكل مشاعري إني أوصل لقلوبكم بإحترام و أساهم برحلتي و معاناتي في تشجيعكم الدائم من خلال أغانيا و لقاءاتي وأن أكون منفذ أمل ليكم ولأحلامكم في عز طاقة الإحباط المنتشره وِسط شبابنا . ستبدأ رحلة التوقيع بمارينا مول أبو ظبي من ٢ ديسمبر حتى يوم ٦ ديسمبر @marinamallad

