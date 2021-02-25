مي العيدان تتهم غدير السبتي بنقل العدوى عمداً لـ مشاري البلام.. والأخيرة ترد بقوة!

يبدو أن الممثلة الكويتية غدير السبتي هي الوحيدة التي تمكنت من وضع حد للإعلامية الكويتية مي العيدان.

وبدأ الأمر بعد أن إعلان إصابة الممثل الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا ودخوله إلى المستشفى بحالة حرجة بسبب عدم قدرته على التنفس.

وخرجت العيدان مع تمني الجمهور والمشاهير لـ مشاري بالشفاء العاجل ومشاركة التغريدات عبر تويتر عن المألوف، وهاجمت إحدى الممثلات بتغريدة تتهمها فيها بأنها السبب وراء نقل العدوى، وجاء بالتغريدة:

"حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج"

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وجاء الرد سريعاً بعد تداول اسم غدير السبتي في الموضوع لتطل بفيديو عبر حسابها في سناب شات وتعلق: "أنا ما ني إنسانة بلا ضمير لحتى أدري إنو فيني كورونا واروح ع الشغل عادي.حظرتك انت كنت الطبيب الي كشف علي وعرف انو معي كورونا قبل مشاري؟ ترا مشاري هو الي نصاب قبلي ورن علي قلي روحي فحصي سواء أنا الي عديتوا أو هو الي عداني الموضوع مرض مش مزحة"!

وتابعت غدير قائلة: "احنا مش هيك..اذا انتي انسانة معدومة الإحساس والضمير احنا ناس متربية وعندها ذمة وضمير"!

ولم تتمالك الممثلة نفسها وشاركت فيديو وهي تحاول الاتصال بـ مي مع تعليقها "لسانك بس طويل ورى التلفون؟..أنا أحالو أدقلها بس هي ما تجاوب..اذا انتي صاحبة حق وقلم ينقل الحقيقة ردي عليا، بس انتي جبانة"!!

وشاركت العيدان وبعد الهجوم الشديد عليها تغريدة بعد ساعات جاء فيها :

"اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر من ٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب"!

اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر منز٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

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