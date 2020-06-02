إصابة دينا حويدق مذيعة قناة "CBC" بفيروس كورونا وهذه رسالتها للجمهور

كشفت الإعلامية دينا حويدق مذيعة قناة "CBC" عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور شاركته مع متابعيها عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وبعد إجرائها لفحص كورونا، وتأكدها من أن النتيجة إيجابية، نصحت دينا حويدق كل من تعامل معها خلال الفترة الأخيرة أن يتوجه أيضًا لإجراء الفحص للتأكد من خلوه من الفيروس، وعلقت قائلة: " شباب أجريت فحص فيروس كورونا واكتشفت أنها إيجابية، برجاء افحصوا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي".

وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع منشور الإعلامية دينا حويدق، حيث تمنى لها الجميع الشفاء العاجل، وطلب منها محبيها الاهتمام بنفسها وبصحتها خاصة هذه الفترة حتى تمر من هذه الأزمة الصحية بخير وسلام.

ويذكر أن دينا حويدق هي مقدمة برنامج "it's show time" الذي يذاع عبر قناة CBC، ويشاركها في تقديم البرنامج الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

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