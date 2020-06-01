بعد إصابة رجاء الجداوي..دينا الشربيني تعلن النتيجة بعد خضوعها لفحص كورونا!

بعد أن تم الإعلان عن إصابة النجمة رجاء الجداوي بفيروس كورونا ونقلها لمستشفى العزل، كان القلق يجتاح الجميع والسبب هو أنها كانت ضمن طاقم عمل مسلسل "لعبة النسيان" لدينا الشربيني والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وعلى إثر ذلك، توقع الجمهور أن يكون هناك إصابات أخرى لبقية الفنانين الذين خالطوا الفنانة رجاء الجداوي مثل دينا الشربيني، لذا قررت الفنانة دينا الشربيني أن تمطئن الجمهور بنفسها من خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، وقالت:

" أستاذة رجاء أحسن، وأطمئن عليها يوميا صباحا ومساء، وربنا يقومها بالسلامة والناس التي لا تعرفها فهي أفضل شخصية عرفتها في حياتي، والناس تكن لها كل الحب، كما أنها أزمة وستمضي وعلى الجميع أن يأخذ حذره والفنانة رجاء الجداوي، نفسها تطلب مني أن أحذر كل القريبين مني أن يأخذوا كافة الاحتياطات".

وتابعت: "كنت خايفة على الناس حولي حتى أستاذة رجاء كانت كويسة لآخر لحظة، ويارب تظل دائما بصحة جيدة، ولم نطمئن سوى بعد الفحص، وعزلنا نفسنا ونعمل الإجراءات المفروض اتباعها لنتأكد من سلامتنا".

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