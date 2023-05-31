إطلالة أحمد سعد في الأردن تثير إعجاب متابعيه.. "إيه اللبس الحلوة ده"

تلقى الفنان المصري أحمد سعد إشادة واسعة من قبل جمهوره على السوشال ميديا، بسبب إعتماده إطلالة أنيقة في الحفل الجماهيري الضخم الذي أقيم بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل سيف.

إطلالة أحمد سعد في حفل "نفرح بالحسين ورجوة"

واختار سعد إطلالة أنيقة وراقية للحفل، الذي أقيم في استاد عمان الدولي في مدية الحسين الرياضية، إذ ارتدى بدلة باللون البيج أنيقة نسَّقها مع تيشيرت أبيض وحذاء رياضي أبيض.

وأبدى المتابعون إعجابهم باختيار سعد إطلالة رجولية، على عكس الإطلالة التي اعتمدها في حفله الغنائي بموسم جدة، حينما ارتدى قميصًا أسود مشبك وصف بــ"القميص النسائي"؛ والذي عرضه لهجوم كبير وانتقادات واسعة.

وكتب أحد المتابعين مثنيًا على الفنان المصري: "الله شنو هل لبس الحلوو ابقه هيج يلوكلك كل التوفيق"، وأضاف آخر: "هسة لبس معقول مالت رجالة ابالكم تقلدون الغرب"، وعلَّق ثالث: "هسه عاشت ايدك ضبطت الغناء مع اللبس برافو".

أحمد سعد في حفل "نفرح بالحسين ورجوة"

على صعيد آخر، أبدى سعد فخره واعتزازه لتمثيل مصر في الحفل الذي أقيم في الأردن، والذي ضم نخبة من نجوم الوطن العربي، وكتب: "فرحه كبيره في يوم جميل علي قلب كل الاردن وكل العرب ..فرح ولي العهد الحسين والانسه رجوة..وكان ليا الشرف اني امثل بلدي مصر واشاركهم الفرحه في هذا الحفل الضخم".

وقدم سعد باقة من أشهر أغانيه وسط تصفيق وهتافات جماهيره، الذين رددوا معه كلمات أغانيه من بينها: أغنية "وسع وسع "، و"ايوه بسببك قادر اكمل"، و"عليك عيون"، و"سكوت"، وغيرها.

وطلب سعد من جمهوره، الذين بلغ عددهم ما يقارب الـ 10 آلاف شخص، إضاءة "فلاش" هواتفهم من أجل مشاركته أجواء أغانيه.