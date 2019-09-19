زوجة باسم ياخور ترد على كل شخص انتقد نمط وطبيعة الأسئلة في "أكلناها"..شاهدوا ماذا قالت!

بعد العديد من الأسئلة والانتقادات لباسم ياخور وبرنامجه "أكلناها" بسبب الأسئلة التي يتم طرحها على الضيف والتي تظهر كأنه يوجد خلاف بين الضيف ومقدم البرنامج، قررت رنا الحريري زوجة ياخور أن ترد على كافة الاستفسارت من المتابعين وتوضح ما يحدث خلف الكواليس.

ونشرت رنا الحريري كافة الأجوبة عبر حسابها على إنستغرام عن طريق خاصية "الستوري"، وأكدت في البداية أن من يضع الأسئلة ليس باسم ياخور، هو فقط يقوم بطرحها على الضيف بصفته مقدم البرنامج، وعلقت قائلة: "الأسئلة المطروحة في البرنامج من قبل باسم أو الضيوف تم وضعها من قبل فريق الإعداد، يعني الأسئلة مو من تأليف باسم..وتم تصوير البرنامج كاملًا بشكل مسبق ويتم عرض الحلقات بشكل عشوائي حسب رغبة الشركة المنتجة".

وأضافت: "هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنه ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة اللي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولاً".

واستكملت: "كل حلقة تم تسجيلها بزمن أطول من الزمن المعروض وتم حذف عدد من الأسئلة والحوارات (عملية مونتاج) للوصول بالحلقة إلى الصورة الأمثل ضمن الزمن المطلوب، وهاد بيفسر ليش باسم أحيانا بيسأل الضيف عدة أسئلة ورا بعض حسب مونتاج الحلقة وأكيد مو لأنه باسم بحب يغش أو عنده مشكلة مع الضيف".

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