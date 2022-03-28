إطلالة بالملايين..شاهد ياسمين صبري في آخر ظهور لها (صور)

استحوذت الفنانة ياسمين صبري على اهتمام الجمهور خلال الأيام الماضية، وتصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن شاركت مع الجمهور عبر حسابها على تويتر صورًا لها خلال تواجدها في مؤتمر يحتفي بنجاحات المرأة العربية في لندن.

وخلال حضورها للمؤتمر، تم تعين ياسمين صبري سفيرة لمنظمة المرأة العربية، واحتفلت الفنانة المصرية بهذه المناسبة من خلال مشاركة بعض الصور على إنستغرام، وكتبت قائلة: "تشرفت بمقابلة صاحبة السمو الملكي من ويسكس واللورد بيرفس من تويد للاحتفال بنجاحات المرأة العربية".

I’m honored and privileged to meet HRH the countess of Wessex and Lord Purvis of Tweed while celebrating women in the arab world. @londonarabia

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تشرفت بمقابلة صاحبة السمو الملكي من ويسكس واللورد پيرڤس من تويد للاحتفال بنجاحات المرأة العربية. مع @londonarabia pic.twitter.com/ZKRy2RFZhV — Yasmine Sabri (@yasminesabri) March 26, 2022



وبحسب ما نقلت العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إطلالة ياسمين صبري خلال المؤتمر الذي حضرته في لندن، كان لافتة ومثيرة للإعجاب، كما أن سعر الإطلالة كان أيضًا ملفتًا، حيث يقال أن فستان ياسمين صبري الذي تم تصميمه من ألبيرتا فيراتي، بلغ سعره 2370 دولار، أي ما يعادل 44 ألف جنيه مصري.



أيضًا أكملت ياسمين صبري إطلالتها وارتدت عقدًا من الألماس والذهب الأبيض المرصع بـ19 ماسة بريانت بإجمالي 1.64 قيراط، ومرصع بعدد 10 ماسات أخرى، والذي يبلع مجموعها 2.25 قيراط، ووصل سعره حوالي 71 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و300 ألف جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري تغيب للعام الثاني على التوالي عن السباق الرمضاني، حيث أن آخر أعمالها كانت مسلسل "فرصة ثانية" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

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