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إطلالة تحبس الأنفاس لرانيا يوسف بفستان قصير (صورة)

منشور 05 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:25
رانيا يوسف
رانيا يوسف

واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات مختلفة ومتنوعة، وفي بعض الأحيان كانت تثير الجدل بسبب جرأتها في اختيار ملابسها، ولكن في آخر إطلاله لها، استطاعت أن تخطف أنظار متابعيها الذين أشادوا بجمالها وتألقها.

وأطلت رانيا يوسف في أحدث إطلالاتها عبر حسابها على إنستغرام بفستان قصير باللون الخمري مع بعض الإكسسوارات الفضية البسيطة، وعلقت قائلة: "ما تشعر به في داخلك ينعكس على ملامحك..لذا كن سعيدًا وإيجابيًا طوال الوقت".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What you feel inside reflects on your face. So be happy and positive all the time. ☺️

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وحازت رانيا يوسف على اهتمام كبير خلال العام الماضي وحتى هذه اللحظة وارتفع عدد متابعيها من 900 ألف إلى أكثر من 2 مليون حاليًا، والسبب يعود إلى إطلالتها المثيرة للجدل والتي اشتهرت إعلاميًا بفستان رانيا يوسف الفاضح في مهرجان الجونة وقصتها المعروفة مع البطانة.

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