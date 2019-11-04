هنا شيحة توجه "سؤال ساذج" لجمهورها.. هل تمر بأزمة نفسية؟ (صورة)

وجهت الفنانة المصرية هنا شيحة، عدة أسئلة لجمهورها وصفت أحدها بـ"الساذج"، لتثير من خلالها قلقهم عليها، خاصة أن معظمها تتعلق بالشعور بالملل ودوامة الحياة وكيفية الحصول على السعادة وغيرها من الأمور التي ترجح مرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الحالية.

وكتبت هنا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستغرام": "الأيام بتعدي ورا بعض شبه بعض، زهقانة منها ومن روتينها، حافظة كل الكلام اللي بيتقال عن الدنيا والحياة ‏وإزاي لازم نحارب ونناضل وممكن اسمَّعُه إيه الجديد؟ هو في جديد أصلا؟".‏

وأضافت: "دواير بنلف فيها يمكن نتبسط، بندور على السعادة، بندور على الفلوس علشان نتبسط بيها، يبقى ‏لسه بندور على السعادة، إيه بقى مفهوم السعادة؟ بجد سؤال وعايزة إجابة حقيقية، مش بيزنطية فلسفية، #سؤال_ساذج".

‏يبدو أن أسئلة هنا تسببت في قلق جمهورها، الذي حذرها من الدخول في بداية أعراض اكتئاب، من خلال تعليقاتهم على صورها الأخيرة بـ"إنستغرام"، فيما دعا لها كثيرون بالحصول على السعادة وأن يطمئن قلبها.

وكانت هنا شيحة قد أعلنت منذ عدة أشهر، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، رغم مرور أقل من عام على زواجهما.

وأكدت الفنانة المصرية أن علاقتها بطليقها على ما يرام وأن الانفصال تم بهدوء وتحضر، كما اعترفت بأنها شاركته تصوير إحدى حلقات مسلسل "بدل الحدوتة 3" للفنانة دنيا سمير غانم، وهما منفصلين، ولم يكن يعلم أحد حينها هذا الأمر.



وأرجعت هنا شيحة سبب انفصالهما لمسألة النصيب فقالت: "لم يحدث نصيب بيننا وسيبنا بعض، ولا يوجد بيننا مشاكل، قررنا الانفصال لأننا لم نكن متوافقين وفكرة الحديث عن خصوصيات الحياة الشخصية أمر ليس بالجيد".

وأكّدت أنها لن تُمانع في العمل مع أحمد فلوكس فنيًا حال جمعهما مسلسل أو فيلم سويًا مستشهدةً بأنهما جمعهما مسلسل وهما منفصلان، مضيفةً: "لسنا على خلاف أو تشاجرنا حتى لا نعمل أو نقاطع بعضنا".



وأضافت أنهما عند الاتفاق على الانفصال لم يُفكّرا في أمر معرفة الجمهور والصحافة للخبر وقالا: "زي ما تيجي لأن الناس ما بتصدق ويتحدثون في أمور غير حقيقية، ولابد أن يكون هناك احترام للحياة الشخصية خاصة أن الانفصال تم بشكل متحضر".

وعن فكرة زواجها مرة أخرى، قالت إنها لن تفكر في هذا الأمر مجددًا مضيفةً: "كفاية لحد كده".



وشاركت هنا شيحة مؤخرًا في حلقات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بحكاية ‏‏"اتفضلوا في الصالون"، مع هاني عادل وفراس سعيد وأحمد رفعت ونانسي صالح، من تأليف عمرو محمود ‏ياسين، وإخراج مصطفى فكري‎.‎

كما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع ‎ Instagram، كواليس تصوير أغنية "سقفة"، التي ‏اختتمت بها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت هنا رفقة شقيقاتها رشا وحلا، وهن ‏يرقصن ويغنين، وعلقت على الفيديو كاتبة: " طبعًا واللي يعرفني يعرف إن صوتي خطير، ولازم بقي حد ‏يكتشفني، مش كده ولا إيه‎".‎

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