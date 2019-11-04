محمد رمضان يثير الجدل بسبب تعليقه الساخر: "راكب الرولز رويس لكن مهموم"!

مرة جديدة، استمر الفنان المصري محمد رمضان بالتباهي بالممتلكات والأموال والنجومية التي وصل إليها بعد الشهرة التي حصل عليها من خلال أعماله السينمائية والدرامية والغنائية مؤخرًا، وأثار الجدل بتعليقه بين متابعيه بتعليق ساخر عن الفرق بين حياته في الماضي والآن.

ونشر رمضان صورة له عبر حسابه على موقع إنستغرام، خلال وقوفه في الشارع وانتظاره وصول سيارته "الرولز رويس"، وترك تعليقًا قال فيه: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان".

وتابع ساخرًا: " بصراحة لو خيروني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) ربنا يديمها نعمة ثقة_في_الله_نجاح".

التعليق لم يكن لطيفًا بالنسبة للجمهور، ووصفه البعض بأنه تعليق مستفز وقصة مبتذلة، فكتب له أحد المتابعين قائلًا: "مبتذلة جدا وعيب والله في بلد زي مصر اللي عودتنا ان الانسان كلما ارتفع كلما ازداد تواضعا وحكمة وعلى فكرة انت فاهم الثقة بالنفس غلط لانها شعرة تفرقها عن الغرور وفاهم قصة النجاح والتحفيز غلط لانها شعرة تفرقها عن محدث النعمة".

وكانت آخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب أغنية "السلطان"، والتي أطلق فيها لقبًا جديدًا على نفسه كما فعل في "نمبر وان" و"الملك" وغيرها من الأغاني الأخرى.

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