إطلالة لين الصعيدي في حفل تخرجها تعرضها للانتقاد.. "مش مناسب لسنك"

احتفلت نجمة طيور الجنة سابقًا، لين الصعيدي، بتخرجها في حفل فخم أقيم في فندق هيلتون، والذي حضره المقربين ونجوم السوشال ميديا.

لين الصعيدي تحتفل بتخرجها

وشاركت الصعيدي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور تستعرض فيها إطلالتها، مرتديةً فستانًا بلون التركواز جاء بشيالات سباغيتي رفيعة، فيما تميَّز بقصة حورية البحر التطريزات الأنيقة من حبيبات الترتر البراقة.

وأكملت الصعيدي إطلالتها بتسريخة شعر نصف مرفوعة فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها بطريقة انسيتبية منحنتها مظهرًا أكثر أنثوية، واعتمدت مكياج من درجات النود وأحمر شفاه باللون الوردي.

وفاجأ والد لين، عمر الصعيدي، ابنته بأغنية خاصة لها، جاء في مطلعها: "شوفوا الفرح جوا عيونا عم يحكي قصة فرحتنا..نجوم سما بهنونا نجحت يا عالم قمرتنا".

كما توجد في الحفل العديد من النجوم الأردنيين الذين قدموا أشهر أغانيهم الحماسية من بينهم: نجم السلمان و توفيق الدلو ويحيى السويس.

إطلالة لين الصعيدي تعرضها للانتقاد

وبصرف النظر عن جمال الحفل، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا إطلالة الصعيدي مُشيرين إلى أنها لا تناسب عمرها، فكتبت إحداهن منتقدة: "كل مرة بتلبسي فستان اسوأ من اللي قبله ومشلح بطريقة مستفزة وكل اللي عندك بس بقعدو يغلطو فيكِ وبتربايتك شو وضعك مكيفة ! مبسوطة وانتِ بنسب ع اهلك هيك لا حول ولا قوة الا بالله".

وأضاف آخر: "بغض النظر عن التشليح الي لحد الان مش قادرة اتقبله من ناس زيكم، بس يعني انتِ شايفة الفستان مناسب الك؟!!! ما حدا حكالك انه ابدا مش لابق ولا زابط لجسمك ولا لسنك انا دايما بحكي ما دخلني في الناس، بس يعنني كل مرة نفس الاسي فستان محزق ومشلح ومش لابق اصلا، الله يهديكم وترجعوا لدينكم ما بحكي غير هيك ويهدينا معكم".

