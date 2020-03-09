إطلالة نادرة لزوجة الفنان الراحل فريد شوقي في مهرجان الأقصر للسينما.. شاهد (صورة)

ظهرت السيدة سهير، زوجة الفنان المصري الراحل فريد شوقي، في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك في إطلالة نادرة لها حيث لم تعتد على التواجد أمام الكاميرات طوال السنوات الماضية.



وجاء حضور زوجة فريد شوقي للمهرجان، من أجل استلام درع تكريمه بمناسبة الاحتفال بمئويته، وسط حفاوة وترحاب كبيرين بها.

وحرصت سهير على الصعود لمنصة المهرجان، برفقة ابنتها الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، لاستلام درع التكريم من رئيس المهرجان.

وعلى الرغم من ظهور علامات كبر السن على ملامحها، أثناء وقوفها بجوار الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، إلا أنها خطفت الأنظار من كافة الفنانات الأخريات.

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كما حضرت سهير حفل افتتاح المهرجان لمعرض بعنوان "الملك فريد شوقي"، وسط تواجد كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم إلهام شاهين ولبلبة ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف والمنتج محمد العدل.

يذكر أن آخر ظهور للسيدة سهير، كان في برنامج "بوضوح" منذ 6 سنوات، تحدثت خلاله عن حياة الراحل فريد شوقي الملقب بـ"وحش الشاشة".

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