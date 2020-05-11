إعلامية تونسية تهدد بـ حرق نفسها والسبب "هتك عرضها".. فيديو!

أطلت الإعلامية التونسية "عربية حمادي" بفيديو عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي توجه فيه نداء استفاثة وعتب للمشاهير على خلفية التحرش الجنسي الذي تعرضت له.

بداية القصة بعد رفع الإعلامية دعوى قضائية ضد سليم شيبوب، الرئيس السابق لجمعية الترجي الرياضي التونسي وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بتهمة التحرش الجنسي والتي على آثرها سيخضع لجلسة الاستماع في المحكمة.

وبحسب ما صرحت به الإعلامية في الفيديو أنها خذلت من طرف فئة كبيرة من التونسيين ومن عدد من المحامين والإعلاميين والفنانين وغيرهم من المثقفين الذين لم يساندوها ونهشوا في عرضها، ولذلك قررت أن تقوم بتدويل قضيتها إن لم ينصفها القضاء في بلادها كما أنها هددت بحرق نفسها “بالليصانص” في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مضيفة في نبرة وعيد غاضبة باتجاه من تعتبرهم أعداءها: “سأكون شرارة النار في تونس، يلعن جد بوكم يا أنذال”.

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