هند القحطاني تشارك فيديو لـ أولادها الـ 4 خلال حديثهم مع طليقها!

شاركت السعودية المثيرة للجدل "هند القحطاني" فيديو لأولادها الـ 4 في ظهور نادر لهم عبر حسابها في سناب شات.
الأولاد الأربعة ظهروا وهم يتحدثون مع والدهم أي طليق هند القحطاني عبر الفيديو كول، وأرفقة الفيديو بـ تعليق "الحمد الله كتاكيتي شبه يومي يتكلمون مع والدهم".
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يذكر أن هند كانت قد تطلقت من زوجها الذي يحمل الجنسية السعودية بعد زواج دام لـ 13 عامًا، أما سبب الطلاق فكان كما صرحت مؤخراً "اتحملت الكثير منه وهو لم يتغير حتى أصبحت أكرهه"، كما تحدثت عن الإهمال الذي تعرضت له "لم أحصل في أي يوم على هدية، ولم يتذكر أي مناسبة كنت قد مررت بها أو تجمعنا كذكرى زواجنا".
يذكر أن هند من الشخصيات المثيرة للجدل سواء من ناحية ملابسها أو تصريحاتها التي تنتقد فيها شخصيات عامة وفنية.
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