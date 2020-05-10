إبن أحمد أبو هشيمة حديث السوشال ميديا.. هل يشبه والده؟

تداول رواد السوشال ميديا فيديو يعود عمره لـ سنتين تقريباً لـ إبن أبو هشيمة الأكبر والذي يدعى "عمر".

عمر ذو الـ 20 عاماً ظهر في الفيديو وهو يتحدث عن هوايته وهي كرة القدم، إذ أنه يلعب مع نادي الأهلي.

كما أضاف عمر أنه موجود اليوم في الفريق بفضل جهوده ولا وجود للواسطة من والده رجل الأعمال في إلتحاقه بفريق الأهلي وأن الأمر يعتمد كلياً على مهاراته.

الجمهور بدوره أبدى صدمته بالأمر، إذ لم يعرف الكثيرون منهم أن أبو هشيمة له إبن بعمر الـ 20.

إذ يذكر أن أبو هشيمة كان قد نتزوج أول مرة من زميلة له في الجامعة بعمر الـ 22، ورزق منها بـ أولاده "عمر، ويوسف" ويبلغ الأخير الـ 17 من عمره.

يذكر أن أبو هشيمة تزوج عدة مرات، من بينهم زواجه الذي كان السبب في شهرته من اللبنانية "هيفاء وهبي"، وقد عاد ودخل القفص الذهبي منذ عدة أيام بزواجه من الممثلة "ياسمين صبري".

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