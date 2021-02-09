إعلامية كويتية مشهورة إلى النيابة العامة بتهمة خدش الحياء العام..هل هي حليمة بولند؟

أصدرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت اليوم الثلاثاء خبر مفاده أنه تم إحالة إعلامية شهيرة إلى النيابة العامة بتهمة تعمدها خدش الحياء العام.

الخبر الذي انشر بشكل كبير كانت تفاصيله غامضة ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن ملابسات الحادثة، أو حتى هوية الإعلامية الكويتية إلا أنه وبحسب التصريح انها كانت تشارك فيديوهات مثيرة للجدل وغير مناسبة للمجتمع الكويتي المحافظ بشكل شبه يومي عبر حسابها الرسمي في سناب شات.

عاجل | الجرائم الالكترونية تحيل أعلامية كويتية ( مشهورة ) الى النيابة بتهمة تعمدها خدش الحياء العام



- استمرت بالنشر في حسابها بـ(سناب جات) بشكل شبه يومي #المفرح_نيوز — المفرح نيوز (@Almufarreh) February 9, 2021

الجمهور بدوره ربط الموضوع مباشرةً بالإعلامية الكويتية حليمة بولند التي تعتبر من أكثر الأسماء إثارةً للجدل في الكويت والوسط الخليجي، ولحد الآن لم تعلق بولند على الموضوع وتتابع مشاركة يومياتها بشكل طبيعي عبر سناب شات.

يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد أصدرت قرارًا بمنع سفر بولند في وقت سابق والتحفظ على أموالها ومراقبة الحسابات في حال حدوث تضخم مفاجئ في الرصيد بسبب تهمة غسيل الأموال التي تتصدر الحديث في دولة الكويت بعد فتح تحقيق واسع مع عدة مشاهير من بينهم "فرح الهادي، فوز الفهد، الدكتورة خلود، نهى نبيل". وعلقت وقتها بولند على الموضوع "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية، ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".

جريدة القبس الكويتية بدورها أعلنت اليوم الثلاثاء 9 من شهر فبرايرأن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل الكويتية قد سلمت تقريرها والذي جرى تجهيزه منذ ما يقرب 150 يوماً، واضافت المصادر أن التحريات التي تسلمتها النيابة أطاحت بـ ثلاثة مشاهير في جرائم غسيل الأموال، في حين أن مجموعة أخرى قد تواجه تهم الإعلان من دون ترخيص.

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