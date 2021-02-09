هند البلوشي تتعرض لسخرية واسعة بسبب أجدد أعمالها المصورة.. نشاز وعمل رديء!

أطلقت الفنانة الكويتية هند البلوشي عمل فني جديد على طريقة الفيديو كليب حمل عنوان "ما كفاك" عبر قناتها شخصية في يوتيوب.

العمل الذي أُطلق منذ ساعات أثار سخرية الجمهور بعد أن تداولوا تعليقات مختلفة حول صوت هند وكلمات الأغنية والألحان وصولاً للفيديو كليب، وكانت التعليقات كالتالي

"مين قالها صوتها حلو ؟؟ يعني لا كلمات لا لحن ولا صوت !! تسوي بنفسها كذا ليه ؟؟ متمكنه وقويه ورقم ١ بالتمثيل لكن بالغناء هذا مستوى هابط حرام عليها تخرب اللي سوته بالتمثيل بكذا أعمال"، وتابع أحدهم "هذي مين ضحك عليها وقلها صوتك حلو بالقوه تبغى تصير مغنيه"، وكان هنالك تعليق "القاها من الكلمات و لا الصوت و لا من لحية المودل اللي معاها"؟؟!!

وتصدرت هند الحديث لفترة جيدة بعد أن أعلنت زواجها من المطرب العراقي علي يوسف واضافت أنها لم تكن تعلم أنه كان متزوجاً وله طفلة وأن الشرع حلل أربعة. الهجوم كان شديداً على هند خلال الفترة السابقة ضمن اتهامات بخطف الرجل من بيته وأن الموضوع مجرد كذبة لتصدر الترند والحديث سواء من طرفها أو طرف الفنان العراقي.

الملفت وقتها كان رد فعل الزوجة الأولى لـ علي والتي هي والدة ابنته الوحيدة، اذ تابعت مشاركة صُور رومانسية مع زوجها كأنما شيئاً لم يكن وهو ما أثار غيرة هند التي شاركت محادثة رومانسية بينها وبين علي.

يذكر أن الممثلة الكويتية كانت متزوجة سابقاً من الفنان مشاري العوضي لمدة وصلت لـ 8 سنوات، ورزقت من زوجها بطفلين هما "عبير وجاسم" قبل أن يقع الطلاق بينهما في عام 2018. وتابع الفنان الكويتي حياته وقد أعلن عن عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وشارك العوضي متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورة من توقيع عقد الزواج وارفقها بتعليق"تم بِحمد الله عقد قراني بِمن رُزقت حُبه وجمعني القدر به، وشَاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً لهُ وانعقد القلبُ بِالقلب ،اللّهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".

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