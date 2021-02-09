مها المصري تتعرض للتنمر بعد مشاركة صورتها برفقة ابنتيها!

تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة للفنانة السورية مها المصري برفقة ابنتيها الممثلة ديما بياعة وأختها غير الشقيقة ريم.

وعرضت الصورة التي انتشرت بشكل كبير مها المصري لتنمر وهجوم لا أخلاقي بسبب التغير في وجهها نتيجة عمليات التجميل وبالتحديد منطقة الشفاه، وكانت تعليقات الجمهور "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يلعن التجميل"، وتابع آخر "تشويه سبحان الله من الفلر"..وكان هناك تعليق "الله يسامحك يادكتورهم شوهت العايلة وضيعت ملامحهم".

وشملت التعليقات المسيئة ريم والتي كان من بينها "البنت الصغرى توضح اكبر منهن كلهن"، وتابع آخر "البنت الصغيره كنها الام بقوه جد اكبر مصيبه التشويه بعد العمليات جد حرام كانت مررررره جميله واختها مره تجنن"، وأضاف آخر "بنتها الصغرى راحت عند نفس الدكتور".

بالعودة لـ مها المصري فقد كانت قد أوضحت خلال أحد اللقاءات أنها انزعجت من الهجوم الشديد بسبب عمليات التجميل، وأضافت أنها بفترة العلاج لإزالة المواد من وجهها بعد أن كانت قد حقنت وجهها عام 2002 بالفيلر إلا أن المادة كانت سيئة مما تسبب بتحرك المادة في وجهها ودفعها لبدء العلاج.

فنياً، شاركت المصري عام 2019 ابنتها ديمة بياعة وابنها الصاعد طيف إبراهيم بطولة مسلسل “سلاسل ذهب”، إثر عودتها مجدداً إلى الفن بعد غياب لعدة سنوات. كما أنها اعتذرت عن مسلسل”بروكار 2″ بسبب تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وتضيق أمور السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

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