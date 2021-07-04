إعلامي يحرج داليا نعيم بالسؤال عن صلاتها.. وهذا ما قالته عن مكياجها!

أطلَّت الإعلامية والممثلة العراقية داليا نعيم ضيفة في برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، وتطرقا للحديث عن مواضيع مختلفة من بينها عمليات التجميل وثقافتها الدينية وغيرها الكثير.

طرح نزار الفارس سؤالًا على داليا نعيم بشأن صلاتها وثقافتها الدينية، وقال: "معلوماتك الدينية شو اخبارها متى اخر مرة صليتي".

ورغم وضوح مدى انحراجها من السؤال، أجابت نعيم بمنتهى الصراحة عى السؤال مع بعض الشعور بتأنيب الضمير، وقالت: "انا على طول اقول سأستمر بالصلاة بس صدقني مرات لما اشوف الوقت وهذه الخبصة مال الحياة صدقني انا مثلا عندي برنامج وياك مثلا صار وقت الصلاة شلون تبغيني اصلي؟".

وأوضحت أن المكياج هو أحيانًا ما يمنعها عن أداء فريضة الصلاة، وأشارت أنها إما أن تُداوم على الصلاة أو أن لا تصلي أبدًا، وتابعت: "مو غلط ان شاء الله استمر على الصلاة لان مو لازم انا اصلي اليوم وما اصلي غدا هذا الموضوع غلط".

وأشاد البعض بمدى صراحتها وعدم محاولتها الكذب وإظهار نفسها بمثالية، فكتبت إحدى المتابعات: "الحلو انها ماكذبت ونافقت قالت صحيح ما أصلي والله يهديني".

وانتقد الكثيرون أسلوب المذيع واعتبروا من الوقاحة أن يسألها عن صلاتها، وكتب أحدهم: "مالنا دخل بعلاقتها العامودية الي متصلة بالسماء هذي موشغلنا أحنا إلى يهمنا بالإنسان علائقه الأفقية مع المجتمع ونعاملة على هذا الأساس مايصير نسأل واحد انت شنو دينك وتصلي لولا موشغلنا".

وانتقد الكثيرون امتناعها عن الصلاة بسبب وضعها مستحضرات التجميل: "لاحول ولا قوة الا بالله حصلت وقت للبرامج وماحصلت وقت الصلاة للأسف هذي الي وصلنا اليه في هذي اازمان اادنيا قبل الدين ونسوو العالم ان الله الي خلقهم يستحق العباده من اي شي لو كان مهم نسئل الله العفوو والعافيه والمعافة الدايمه في الدين والدنيا ولآخرة يارب العالمين".

داليا نعيم والمبالغة بمكياجها

وتطرق الإعلامي للحديث عن الانتقادات التي تطال نعيم بشأن المبالغة في مكياجها، وسألها: "ليش مكياجك أوفر، كمية الحمار يلي عندك زايدة."

لتجيب أنها لا ترى مكياجها مبالغ به على الإطلاق، وأعربت عن استغرابها من الضجة التي تثيرها عقب أي حلقة، وأوضحت أن الكثيرين يتلاعبون بشكلها بواسطة برامج تعديل الصور لتبدو بمظهر غير جميل ومبالغ به.

وأكّدت أن الكثيرات يتبعنها في إجراء عمليات التجميل، وقالت: "والله العظيم لما أسوي إعلان مال تجميل، كل الحبايب يروحون لها.

من هي داليا نعيم

داليا نعيم تحمل الجنسية العراقية من مواليد (1 أغسطس سنة 1993)، ميلاديًا أي أنها تبلغ من العمر 28 عامًا، بدأ نشاطها في مجال التمثيل حيث شاركت في بعض المسرحيات الناجحة لعل أبرزها (ورث بابا خرابة، بطيخ في المريخ، ورث مصري، فوزي دق بابنا" ثم انتقلت إلى تقديم البرامج، وتعمل حاليًا كمقدمة برامج لصالح فضائية قناة (أم سي بي – MCP).