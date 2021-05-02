داليا نعيم "شوهت نفسها بالتجميل وتحولت إلى لعبة تشاكي"!

الإعلامية العراقية داليا نعيم يتم تداول إسمها حالياً بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب التغير الملحوظ في وجهها من ناحية عمليات التجميل والمكياج المبالغ فيه.

الصُور المتداولة أثارت سخرية الجمهور وغضبهم في نفس الوقت من داليا التي شوهت وجهها كما وصفها البعض وجاء في التعليقات تحديداً "من كثر طبقات المكياج يجي عبالي امسكها مثل الطنجرة و انزل فيها غسل لانو بحس طبقات كتير فوق بعض"...وتابع آخر "للأسف هذا مستوى التجميل في العراق"..وجاء في تعليق أحدهم "بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استرنا واحفظنا من الشياطين"....وتابع أحدهم "تشبه الدمية القاتلة كثير".... وجاء في إحدى التغريدات "إطلالة غريبة لمذيعة برنامج مسابقات العراقية داليا نعيم،بمكياج سيء ومبالغ فيه، وعمليات تجميل اضاعت معالم وجهها، ويتساءل المغردون إذا كانت هي مخدوعة فأين دور المخرج والمنتج، والقائمين على البرنامج"؟

المذيعة العراقية الملقبة بباربي العراق #داليا_نعيم تفجر الانستغرام بجمالها الصارخ ... pic.twitter.com/lv0Zfqm9nP — أنا- iam (@iam_iamladyseba) May 2, 2021

أيضاً في نفس السياق تم تداول صُور قديمة لها قبل خضوعها للتجميل وأثارت إعجاب الجمهور لما تحمله من ملامح مقبولة بعيداً عن عمليات التشوية التي تعرضت لها.

من هي داليا نعيم

داليا نعيم تحمل الجنسية العراقية من مواليد (1 أغسطس سنة 1993)، ميلاديًا أي أنها تبلغ من العمر 28 عامًا، بدأ نشاطها في مجال التمثيل حيث شاركت في بعض المسرحيات الناجحة لعل أبرزها (ورث بابا خرابة، بطيخ في المريخ، ورث مصري، فوزي دق بابنا" ثم انتقلت إلى تقديم البرامج، وتعمل حاليًا كمقدمة برامج لصالح فضائية قناة (أم سي بي – MCP).

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