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إعلان طلاق نسرين طافش رسميا

سهير العابد

سهير العابد

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:03
نسرين طافش
نسرين طافش

أعلن شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق (إنستغرام) عن سبب عدم ظهورهما سويا. 

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وكتب أحد متابعي شريف شرقاوي تعليقا قائلا: (فين نسرين طافش... اطلقتو؟)، ليجيب عليه قائلا:( تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر .. المهم هو السلام والاحترام).

جاء ذلك عقب فترة طويلة من الجدل حول علاقتهما، وحقيقة انفصالهما التي نفتها نسرين طافش من قبل، لكنها لم تظهر برفقته منذ أشهر. 

وفي أول تعليق لها بعد طلاقها ، نشرت الفنانة نسرين طافش على حسابها الرسمي بموقع (انستغرام) بعض النصائح لجمهورها قائلة: (كيف نوقف الزمن؟ احضن أحباءك، كيف تنتقل عبر الزمن؟ اقرأ، كيف تهرب من الزمن؟ بالموسيقى، وكيف تشعر بالزمن؟ اكتب، وكيف تحرر الزمن؟ تنفس).

 

 

كلمات دالة:نسرين طافشزوج نسرين طافش

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