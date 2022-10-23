الجمهور السعودي ينتقد إعلان موسم الرياض بعد ظهور نادين نجيم ومحمد صلاح

تواصل هيئة الترفيه السعودية بإثارة حماس جمهورها للنسخة الثالثة من موسم الرياض لعام 2022، بعد بدء فعالياته يوم الجمعة الماضي بتاريخ 21 أكتوبر.

ونشرت هيئة الترفيه الإعلان الرسمي لموسم الرياض، والذي شهد عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، إلى جانب نجوم كرة قدم معروفين.

إعلان موسم الرياض 2022

ويضم الإعلان كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ونجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إلى جانب لاعب كرة القدم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، بالإضافة إلى الدي جي الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية خالد، والمغني العراقي ماجد المهندس.

وكشف الإعلان الترويجي لمحات من الأنشطة والفعاليات المنتظرة وسط لحظات خيالية مستوحاة من عالم الفضاء والفنتازيا وعالم البحار الغامض، كما نشهد غناء نانسي عجرم وماجد المهندس والدي جي خالد، واستعراض نادين نجيم إطلالتها الأنيقة أثناء سيرها على السجادة الحمراء، كما نرى تحول محمد صلاح لرائد فضاء، وتحول بنزيما إلى شخصية في لعبة فيديو.

رأي رواد مواقع التواصل بإعلان موسم الرياض 2022

وانقسمت ردود الأفعال بين مشيد بالإعلان الترويجي وبين منتقد، فقد لوحظ عدم تواجد أي شخصية سعودية في الفيديو، فعلَّقت إحداهن: "موسم الرياض ولا واحد سعودي"، وأضافت أخرى: "بانزيما وصلاح ونادين شو خصهم ! وبعدين وراه مافيه سعوديين صح كلهم غثيثين بس احنا اولى بالاعلان".

وانتقدت إحداهن تواجد نادين نجيم، وعلَّقت: "ليش كافي نادين تعرض جمالها وكان حفله تكريم لنادين ".

ومنهم من رأى أن الإعلان فوضوي، فكتب أحدهن: "لمخرج حط كل تشتيت افكارو فالمقطع بدون مايرتبها".

وكتب أحد المتابعين مدافعًا: "ترا موسم عالمي والسعوديين اعلاناتهم بكل مكان لازم يكون فيه شخصيات عالمية وبعدين ماجد المهندس عنده جنسيه سعوديه وهو سعودي الان".