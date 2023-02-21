إلغاء حفل "كيفن هارت" في مصر قبل ساعات من موعده.. صدمة كبيرة بين جمهوره

أعلن النجم الهوليوودي الشهير "كيفن هارت" عن اقامة حفلة غنائية كبيرة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي كانت من المقرر أن تكون اليوم الثلاثاء 21 فبراير.

الغاء حفل كيفن هارت بشكل مفاجئ وصادم للجمهور

فاجات الشركة المنظمة للحفل الجمهور بإصدار بيانًا أعلنت من خلاله عن الغاء الحفل بشكل مفاجئ، فقالت في البيان: "نشارككم هذه الاخبار بقلب مثقل وبسبب مشاكل لوجستية محليّة، فإنه تقرر الغاء حفل كيفن هارت الذي كان من المقرر اقامته خلال يوم 21 فبراير".

وتابعت الشركة المنظمة في البيان الرسمي: "لقد اظهرتم الدعم الكامل ونحن ممتنون لهذا الشيء، ولذلك نطلب منكم التحلّي بالصبر من أجل استرداد جميع اموالكم التي دفعتوها في اقصر وقت".

سبب الغاء حفل كيفن عارت قبل ساعات من موعده

كشفت مصادر مطلعة بان السبب الرئيسي لإلغاء النجم العالمي هو الضغوط الشعبية التي تعرّض لها منظمين الحفل وذلك بسبب مواقف هارت العنصرية ضد الفراعنة التي كان قد أطلقها في وقت سابق.

وكان هارت هو أحد الناشطين في حركة المركزية الافريقية قد تحدث في وقت سابق حول اصول الفراعنة مشير إلى أنهم من أصول أفريقية وليست مصرية.

ترحيب واسع بقرار الغاء حفل كيفن هارت

وانتقل العديد من مشاهير السوشال ميديا والنجوم الى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سعادتهم البالغة بإلغاء حفل النجم العالمي في مصر، مؤكدين أنه رد على الإهانة التي أصدرها سابقًا بحقهم.