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إلغاء عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "طائر الرفراف".. والجمهور بانتظار عودة فريد وسيران

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 14 أيّار / مايو 2023 - 07:15
مسلسل طائر الرفراف
مسلسل طائر الرفراف

أعلنت مجموعة القنوات التركية atv و TRT1 و Kanal D و Showtv يوم أمس السبت عن تأجيل عرض الحلقات الجديدة من المسلسلات التركية التي تطرحها بسبب الانتخابات التركية.

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تأجيل عرض حلقة مسلسل "طائر الرفراف" الجديدة
 

أعلنت مجموعة القنوات التركيّة  عن بثّ خطاب الرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" عبر قنواتها في بث مشترك فيما بينهم.
 

وقبل عرض الحلقات الجديدة بساعات أعلنت قناة  Startv بأن  الحلقة الجديدة من مسلسل "طائر الرفراف" لن تُعرض في موعدها بسبب خطاب الرئيس التركي
 

وأثار هذا الخبر استياء الجمهور خاصة وأنهم في انتظار الحلقة الجديدة من مسلسل "طائر الرفراف"، بعد أن طرحت القناة الاعلان الدعائي الاول للحلقة والذي شوّق الجمهور.

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تفاصيل الاعلان الدعائي للحلقة الجديدة من طائر الرفراف
 

طرحت قناة ستار الفيديو الدعائي الاول للحلقة الجديدة من مسلسل "طائر الرفراف"، والتي شوّقت الجمهور بشكل كبير بعد أن ظهر فريد وسيران في الفيديو وهما يقتربان من بعضهما البعض، فيما تشير بعض التسريبات أن علاقة الثنائي ستاخذ منحنى جديد واعترافات بحقيقة مشاعرهما.
 

كما تكهّن الجمهور بأن في الحلقة سيكون اعلان عن عودتهما لبعضهماومواجهتهما لعائلتيهما، لا سيما مع بعض الترجيحات بقيام عابدين بخطف سونا منعًا لزواجها، وقيام فريد بخطف سيران والابتعاد عن أسرتيهما.

ويحظى مسلسل طائر الرفراف بشهرة واسعة حيث يعرض في الوطن العربي بالتزامن مع عرضه في تركيا.

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