فريد وسيران يشعلان السوشال ميديا بعناق حميمي خلف كواليس "طائر الرفراف"

نفى النجمان التركيان "مارت رمضان ديمير" و "افرا ساراتش أوغلوا" وجود أي علاقة رومانسية تجمعهما خلف كواليس المسلسل الشهير الذي يجمعهما "طائر الرفراف".

وبالرغم من إصراراهما المستمر على النفي، والتصريح بشكل مستمر أن العلاقة بينهما مجرّد علاقة صداقة لا غير، إلا أن الصور المتداولة تثبت عكس ذلك تماماً.

مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش اوغلوا في عناق رومانسي

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمين مارت وأفرا خلال تواجدهما في كواليس تصوير مسلسل "طائر الرفراف" الذي يعرض حاليًا.

وظهر الثنائي التركي في الصور وهما يعانقان بعضهما بكل حميمية وسط أجواء رومانسية جمعت بينهما حيث ظهر مدى التقارب الشديد بينهما.

وانتقل المتابعون الى التعليق على العناق الحميمي الذي جمعهما، فقال أحدهم : "أفرا حضنت مارت من قلبها"، وأضاف آخر: "أفرا ومارت معاً وعلاقتهما أكثر مما نظن جميعاً".

بينما أكّد البعض الآخر من المتابعين بأنه ربما يكون هذا العناق هو مجرّد مشهد من الحلقة القادمة لمسلسل "طائر الرفراف، فقال أحدهم: "تخيّلوا بعد كل هذا يكون هذه مشاهد من تصوير مسلسل طائر الرفراف".

مارت وأفرا ينفيان وجود علاقة رومانسية تجمعهما

انشغل المتابعون والجمهور بعلاقة مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش أوغلوا أكثر من انشغالهما بتفاصيل المسلسل نفسه الذي تعرّض للكثير من الانتقادات بسبب تكرار وملل الأحداث.

واضطرت الشركة المنتجة الى أن تحاول بشتى الطرق للضغط على الصحف والاعلام من أجل عدم التحدث عن وجود علاقة بين أفرا ومارت، بالاضافة الى انه تسرّبت العديد من الشائعات بأن الشركة المنتجة ستضغط أيضاً على الثنائي التركي من اجل انفصالهما في حال وجود علاقة رومانسية تجمعهما وذلك حتى لا تؤثر العلاقة على العمل.