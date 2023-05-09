  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. فريد "طائر الرفراف" يبكي على سيران ويغنّي "لو جاي في رجوع انساني".. فيديو

فريد "طائر الرفراف" يبكي على سيران ويغنّي "لو جاي في رجوع انساني".. فيديو

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 01:52
مسلسل طائر الرفراف
مسلسل طائر الرفراف

حرصت قناة ام بي سي على وضع لمستها في النسخة المدبلجة من المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" الذي يعرض على قناتها تحت اسم فريد.

اقرأ ايضاًنجم مسلسل طائر الرفراف يغازل مشهورة تركية.. والأخيرة تعلّق نجم مسلسل طائر الرفراف يغازل مشهورة تركية.. والأخيرة تعلّق "لايزال لديك أمل؟"

وقررت القناة استغلال نجاح اغنية "بإمارة مين" والتي تحمل في كلماتها "لو جاي في رجوع انساني شوفلك موضوع تاني" في الحلقتين 152 و153 من العمل.

فريد "طائر الرفراف" يغنّي لو جاي برجوع انساني في النسخة المدبلجة

شهدت الحلقات الأخيرة من العمل الكثير من الأحداث من بينها نية الثنائي فريد "مارت رمضان ديمير، وسيران "افرا سارتش" الاتفصال وبدئهما في إجراءات الطلاق.

وبعد أن قرر كاظم اجبار ابنته سيران الزواج من طارق، يشعر فريد بالغضب الشديد ويقرر عرض الزواج على صديقته السابقة بيلين كرد على زواج سيران والتعبير عن غضبه.

وبعد أن يعود فريد إلى القصر وهو في حالة غير طبيعية بسبب المشروب يبدأ بالغناء، وهنا قامت قناة ام بي سي باستبدال الأغنية التركية بأغنية المطرب فريد الشهيرة "بإمارة مين" التي تناسب كلماتها الحدث.

 

اقرأ ايضاًنجم مسلسل طائر الرفراف يغازل مشهورة تركية.. والأخيرة تعلّق أول ظهور لوالدة بطلة مسلسل طائر الرفراف "عفراء ساراتش".. وتعترف "انا أبكي بسبب ابنتي"

صاحب الأغنية يعلّق على الموضوع

وعلّق صاحب الاغنية على هذه الإضافة قائلًا: "الحمدلله انه انكتبلي النجاح الكبير في أغنية "بأمارة مين" وانا سعيد جداً بردود الأفعال التي احظى بها في الوطن العربي بأكمله".

كما تابع فريد: "كما انني سعيد لأن الاغنية تذاع في المسلسلات غير العربية ايضاً وفي انحاء الوطن العربي وأنا اتمنى المزيد من النجاحات".

كلمات دالة:مسلسل طائر الرفرافاخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرمسلسل فريد

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...