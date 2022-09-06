إلقاء القبض على زوج نجمة تركية .. بعد احتياله بمبلغ 200 مليون

أثارت تقارير اخبارية وادّعاءات غير مؤكدة بأنه تم القاء القبض على رجل الأعمال التركي الشهير "سردار سرتشيليك" وهو زوج النجمة التركية الشهيرة "نيلسو أكتاش" من قبل الشرطة التركية بتهمة الاحتيال والنصب.

تفاصيل القاء القبض على زوج النجمة التركية نيلسو أكتاش

كشفت مصادر تركية مقربة من النجمة التركية "نيلسو أكتاش" بأن زوجها رجل الأعمال التركي الشهير "سردار سرتشيليك" قام بالاحتيال على أشخاص في محيط عمله.

وأكّدت المصادر بأن سردار هو رجل محتال حيث قام بعملية النصب على الأشخاص في محيط عمله بمبلغ كبير يصل إلى 200 مليون ليرة تركية.

وبحسب العديد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير فقد تم إلقاء القبض على رجل الأعمال التركي من قبل السلطات الرسمية وذلك خلال محاولته الهروب إلى خارج البلاد عن طريق استخدام هوية مزيفة في مطار صبيحة في تركيا.

وبعد التأكد من المعلومات والتحقق من صحة عملية النصب والاحتيال التي قام بها تم إرسال رجل الأعمال التركي سردار الى سجن عمرانية من أجل محاكمته.

فيما لم يتم تأكيد هذه الأخبار والتفاصيل المتداولة بشكل رسمي.

نبذة عن النجمة التركية "نيلسو أكتاش"

اشتهرت النجمة التركية "نيلسو أكتاش" من خلال المسلسل التركي الشهير "نجمة الشمال"، والذي قدمت من خلاله شخصية جوكتشة، كما أنها اشتهرت في انضمامها لمسلسل "وقت الموت".

وسبق وأن اطلق على النجمة الشابة لقب بيرين سات المستقبلية حيث توقع لها الكثير من النقاد مستقبلًا كبيرًا في عالم التمثيل.