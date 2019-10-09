إلقاء القبض على ممثل سوري في الإمارات بتهمة حيازة الممنوعات والحبوب المخدرة!

ألقت قوات الأمن القبض على الممثل السوري إلياس شديد في الإمارات بعدما وجهت إليه تهمة حيازة الممنوعات، وعلى الرغم من ظهوره في عدة أدوار تمثيلية، أصرت نقابة الممثلين السورية وبعض المواقع الفنية على وصفه بـ"مدعي الفن" لكسب مآرب أخرى كما قيل.

وفي تفاصيل هذه القصة، ضبطت قوات الأمن الممثل السوري إلياس شديد وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة أثناء تواجده في دبي، ومن جهتها نفت نقابة الفنانين في سورية معرفتها بهذا الفنان الذي لقب نفسه "دنجوان الدرامة السورية" معتبرة أن يستغل عمله الفني لأغراضه الشخصية مع التأكيد على أنه لا يملك أي صفة فنية.

وكان نقيب الفنانين في سورية الفنان زهير رمضان، قد هاجم عدد كبير من الفنانين في وقت سابق بعد مغادرتهم البلاد وتوجههم للعيش في دول أخرى عقب الحرب، وتم شطب عدد منهم من قائمة النقابة وأوضح قائلًا أن من لا يملك "كرنيه" من النقابة فهو ليس بفنان ولا يجب أن يطلق عليه هذا اللقب، ومن بين هذه الأسماء الفنانة السورية المعروفة أصالة نصري.

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