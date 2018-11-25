إلهام الفضالة تحتفل بزفاف ابنتها الكبرى.. وتشارك جمهورها تفاصيل الحفل!

الهام الفضالة

نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة فيديو من حفل زفاف ابنتها الكبرى منى العتيبي والذي أقيم في أحد قاعات الأفراح الفخمة في الكويت.

وتواجد في الحفل إلى جانب الفنانة هنادي الكندري عدد كبير من النجمات من بينهم الفنانة هيا الشعيبي وهبه الدري وفاطمة الصيفي وآخرون.

واستعرضت الكندري في الفيديو فخامة حفل الزفاف والقاعة التي أقيم فيها والورود التي تم اختيارها من أجل حفل الزفاف هذا مُباركة للفنانة إلهام الفضالةعلى زواج ابنتها.

وتألقت الفضالة في حفل الزفاف بإطلالتين مختلفتين وشاركت الفضالة جمهورها بكافة تفاصيل الحفل من خلال حسابها الخاص على سناب شات، ومنى هي الإبنة الكبرى للفنانة من زوجها الأول، ولديها ابنتين من زوجها الثاني خليل التميمي وهما النور وفجر.

وعلى الصعيد الفني تصور الفنانة الكويتية الهام الفضالة دورها في مسلسل "وما أدراك ما أمي" إلى جانب عدد كبير من النجوم من بينهم هيا الشعبيي، هنادي الكندري، شيلاء سبت ونور خالد الشيخ وآخرون.

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