إلهام الفضالة تحتفل بقدوم حفيدتها الأولى وتصبح أصغر جدة في الوسط الفني

احتفلت الفنانة الخليجية إلهام الفضالة بقدوم حفيدتها الأولى من ابنتها منى العتيبي مساء أمس، وبمناسبة أنها أصبحت أصغر جدة في الوسط الفني بعمر الـ45، شاركت فرحتها مع أصدقائها ومتابعيها على مواقع التواصل ونشرت صور تجمعها بالمولودة عبر حسابها على إنستغرام.

وكشفت إلهام الفضالة اسم حفيدتها الذي سيكون هو نفس اسمها، حيث سيتم مناداتها باسم تدليل "لوما"، وذلك من خلال منشورها عبر إنستغرام، والذي كتبت فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام.. رزقني الله بأول حفيدة (إلهام).. فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة إبنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال".

وكانت إلهام قد شاركت خلال رمضان الماضي في مسلسل "وما أدراك ما أمي"، من تأليف علي الدوحان، ومن إخراج حسين الحليبي، وشارك في بطولته عدد من نجوم الخليج، منهم: إلهام الفضالة، ومحمد العجيمي، وهيا الشعيبي، وهنادي الكندري، وشيلاء سبت، وحسين المهدي، وناصر عباس، وفهد باسم، ونور خالد الشيخ، ورتاج العلي، وشهد الكندري، ومن إخراج حسين الحليبي وإنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبدالأمير.

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